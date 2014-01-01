Варианты загрузки браузера

С браузером «Спутник» в интернете безопасно и уютно.
Защитите себя и близких, используя современные технологии.

Linux

Astra Linux

Дистрибутив для OC Astra Linux

Скачать
Альт

Дистрибутив для OC Alt Linux

Скачать
Ubuntu

Дистрибутив для OC Linux Ubuntu

Скачать
РЕД ОС

Дистрибутив для РЕД OC

Скачать
Установка из репозитория

Windows 7+


Веб-установщик
Рекомендуется большинству пользователей, у которых есть устойчивое интернет-соединение.
Скачать
Полный дистрибутив
Подходит для тех пользователей, у кого медленный и неустойчивый канал в интернет. Браузер можно будет установить и без интернета.
Скачать
С поддержкой отечественной криптографии
Требуется заполнить дополнительные поля
   
captcha
Вы неверно ввели код с картинки
Ошибка. Попробуйте отправить еще раз
Отмена
Заявка успешно отправлена
Заявка успешно отправлена, скоро наши специалисты свяжутся с Вами.
Заявка на корпоративный браузер
       
captcha
Вы неверно ввели код с картинки
Ошибка. Попробуйте отправить еще раз
Отмена
 / браузер
Для личного пользования
Скачать
Другие варианты загрузки
Скачать Скачать Скачать из App Store Cкачать из Play Market
С браузером «Спутник» в интернете безопасно и уютно. Защитите себя и близких, используя современные технологии.
Один для всех 
Так, как вы любите
Настройте браузер «Спутник» для себя. Чувствуйте себя как дома.
В интернет как к себе домой
Установите браузер «Спутник» для вас и ваших близких, воспользуйтесь встроенными сервисами и новыми возможностями.
Как за каменной стеной
С браузером «Спутник» в интернете безопасно и уютно. Защитите себя и близких, используя современные технологии.
Так, как вы любите
Настройте браузер «Спутник» для себя. Чувствуйте себя как дома.
В интернет как к себе домой
Установите браузер «Спутник» для вас и ваших близких, воспользуйтесь встроенными сервисами и новыми возможностями.
Как за каменной стеной
С браузером «Спутник» в интернете безопасно и уютно. Защитите себя и близких, используя современные технологии.
Варианты установки
Рекомендуется большинству пользователей, у которых есть устойчивое интернет-соединение.
Веб-установщик
Рекомендуется большинству пользователей, у которых есть устойчивое интернет-соединение.
Полный дистрибутив
Подходит для тех пользователей, у кого медленный и неустойчивый канал в интернет. Браузер можно будет установить и без интернета.
Полный дистрибутив с поддержкой режима тихой установки
Отличается возможностью отдать администратору права на запуск установки и обновления браузера для пользователей, причем процесс будет происходить в “тихом режиме”, т.е. без отображения окна инсталлятора. Необходимо запускать с параметрами "/silent /install".
С поддержкой отечественной криптографии
Требуется заполнить дополнительные поля