Для личного пользования

ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программы Корпоративный браузер «Спутник»

Перед началом использования Программы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Открытой лицензии.

Любое использование Вами Программы в любом объеме и любым способом означает Ваше согласие с условиями Открытой лицензии и их полное и безусловное принятие (акцепт).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Программа – программа для ЭВМ Корпоративный браузер «Спутник», предназначенная для просмотра веб-страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями и решения других задач, работающая с операционными системами Windows, Linux различных версий, со встроенной программой для ЭВМ КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in), предназначенной для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах с использованием программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» и позволяющей устанавливать защищенные tls соединения по алгоритму шифрования ГОСТ 28147-89

1.2. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Поисковый портал «Спутник» (ИНН / КПП 7704304738 / 775101001, ОГРН 1157746104977) созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся обладателем исключительного права на Программу.

1.3. Пользователь – лицо, начавшее использовать Программу.

1.4. Устройство Пользователя – стационарный/планшетный компьютер, ноутбук, моноблок, телефон, смартфон и любое иное оборудование, посредством которого Пользователем осуществляется использование Программы.

1.5. Открытая лицензия – лицензионный договор присоединения, предусматривающий предоставление Пользователю права использования Программы на условиях, изложенных в настоящем документе и/или на страницах сайта в сети Интернет www.sputnik.ru.

2. ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ

2.1. В рамках Открытой лицензии Правообладателем на безвозмездной основе предоставляется Пользователю простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра демонстрационной версии Программы способами, в объеме и в пределах, предусмотренных Открытой лицензией.

2.2. В рамках Открытой лицензии Пользователю предоставляется право на использование Программы исключительно следующими способами:

2.2.1. воспроизведение Программы на неограниченном количестве Устройств Пользователя;

2.2.2. инсталляция Программы на неограниченное количество Устройств Пользователя;

2.2.3. прикладное применение возможностей Программы по прямому функциональному назначению на неограниченном количестве Устройств Пользователя.

2.3. Право на использование экземпляра демонстрационной версии Программы в рамках Открытой лицензии предоставляется Пользователю на срок – 3 (Три) месяца. Условия Открытой лицензии распространяются на все результаты всех производимых Правообладателем и/или третьим лицами с согласия Правообладателя модификаций, частичных и полных переработок, доработок, изменений и обновлений Программы, а также на все новые версии Программы.

2.4. По истечении указанного в п.2.3. срока использования демонстрационной версии Программы Пользователь обязан прекратить ее использование, либо обратиться к Правообладателю для заключения Лицензионного соглашения.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Открытая лицензия заключается путем присоединения Пользователя к условиям Открытой лицензии исключительно в полном объеме, без каких-либо оговорок, исключений или изъятий. Условия Открытой лицензии применяются в равном полном объеме ко всем Пользователям. Пользователь, не согласный со всеми или любой частью условий Открытой лицензии, не вправе использовать Программу в отсутствие отдельного соглашения с Правообладателем.

3.2. Пользователь присоединяется к Открытой лицензии путем совершения конклюдентных действий, выражающихся в использовании Программы любым способом и в любом объеме, в том числе путем воспроизведения и/или инсталляции Программы на любом Устройстве Пользователя.

3.3. Пользователь считается присоединившимся к Открытой лицензии с момента совершения Пользователем первого действия по использованию Программы, включая загрузку (воспроизведение) инсталляционного (установочного) файла Программы на Устройство Пользователя.

3.4. Пользователь считается присоединившимся к Открытой лицензии в отношении результата любой произведённой Правообладателем и/или третьими лицами с согласия Правообладателя модификации, частичной или полной переработки, доработки, изменения и обновления Программы, а также в отношении новой версии Программы с момента совершения Пользователем и/или Устройством Пользователя первого действия по использованию модифицированной, переработанной, доработанной, обновленной Программы и/или новой версии Программы соответственно, включая загрузку (воспроизведение) инсталляционного (установочного) файла (пакета файлов) обновления Программы на Устройство Пользователя, в том числе Программой в фоновом режиме и/или Пользователем посредством использования интерфейса Программы.

3.5. Правообладатель вправе в одностороннем внесудебном порядке в любой момент изменять условия Открытой лицензии путем размещения уведомления о таком изменении на странице сайта в сети Интернет www.sputnik.ru, при этом изменения вступают в силу с момента их размещения на указанном сайте в сети Интернет, если иного не будет предусмотрено текстом соответствующих изменений.

3.6. Правообладатель вправе в одностороннем внесудебном порядке в любой момент отказаться от исполнения Открытой лицензии и прекратить предоставление прав использования Программы, предусмотренных Открытой лицензией. Правообладатель уведомляет Пользователя об отказе от Открытой лицензии путем размещения соответствующего уведомления на странице сайта в сети Интернет www.sputnik.ru или иным способом по выбору правообладателя. С момента размещения правообладателем уведомления на указанном сайте в сети интернет или с момента получения пользователем выполненного иным способом уведомления правообладателя об отказе от открытой лицензии (с момента наступления наиболее раннего из указанных событий) открытая лицензия считается расторгнутой и прекратившей свое действие, а предусмотренные открытой лицензией права считаются предоставленными пользователю до момента прекращения действия открытой лицензии пользователь обязан прекратить всякое использование программы незамедлительно после прекращения открытой лицензии, если иного не будет предусмотрено отдельным соглашением пользователя с правообладателем.

4. ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Пользователю запрещается:

4.1.1. использовать Программу (в том числе в рамках предоставленных Открытой лицензией прав) с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, с нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о средствах массовой информации, законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации;

4.1.2. использовать Программу (в том числе в рамках предоставленных Открытой лицензией прав) в целях подготовки и/или совершения правонарушений и преступлений, для незаконного разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов порнографического содержания;

4.1.3. использовать Программу (в том числе в рамках предоставленных Открытой лицензией прав) в целях получения несанкционированного доступа к какому-либо оборудованию, службам, сетям, сайтам в сети Интернет, отдельным интернет-страницам, учетным записям, логинам, паролям и иным данным;

4.1.4. использовать Программу для нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе прав на честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций, права на неприкосновенность частной жизни.

4.2. Если иное не будет предусмотрено отдельным соглашением между Правообладателем и Пользователем, Пользователю запрещается:

4.2.1 использовать Программу способами, не указанными в Открытой лицензии, а равно за рамками установленных Открытой лицензией объемов и пределов использования Программы.

4.2.2 декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с машинным кодом и/или псевдокодом Программы, направленные на получение исходного кода Программы (кода Программы на языке программирования) и/или на получение информации об алгоритмах, используемых в Программе, и/или на внесение изменений в Программу, не предусмотренных ее функционалом, за исключением императивно установленных законодательством Российской Федерации случаев, в которых совершение указанных действий Пользователем допускается без согласия Правообладателя;

4.2.3 распространять Программу путем продажи и/или иного отчуждения экземпляров Программы;

4.2.4 модифицировать Программу, а равно использовать Программу для создания нового результата интеллектуальной деятельности;

4.2.5 удалять, изменять или скрывать/преобразовывать иным образом содержащиеся и/или отображаемые Программой знаки охраны авторского права, иные символы, обозначающие принадлежность исключительного права на Программу Правообладателю;

4.2.6 удалять, изменять или скрывать/преобразовывать иным образом содержащееся и/или отображаемое Программой внешнее оформление интерфейса Программы, включая символику Правообладателя, за исключением случаев, когда такое изменение предусмотрено функционалом Программы.

4.3. Пользователь обязан соблюдать запреты и ограничения, императивно установленные законодательством Российской Федерации для отдельных категорий владельцев сайтов и (или) страниц в сети Интернет, в том числе для блогеров.

4.4. Заключением Открытой лицензии Пользователь подтверждает свою осведомленность:

4.4.1 о праве Правообладателя в случае нарушения Пользователем положений Открытой лицензии, в том числе запретов и ограничений, установленных настоящим разделом, использовать все предусмотренные законом средства защиты прав Правообладателя, в том числе предусмотренные статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4.4.2. о возможности наступления юридической ответственности Пользователя как публично-правового, так и частно-правового характера в случае нарушения Пользователем при использовании Программы норм законодательства Российской Федерации»;

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ

5.1 Программа предоставляется Пользователю путем ее самостоятельной загрузки (воспроизведения) Пользователем с сайта в сети Интернет www.sputnik.ru на основе принципов «как есть» и «как доступно», в связи с чем настоящим Правообладатель заявляет об отказе от каких-либо явных или подразумеваемых гарантий безошибочного и бесперебойного функционирования Программы и/или используемых с помощью Программы приложений, программ и сервисов третьих лиц, соответствия Программы целям и/или ожиданиям Пользователя.

5.2 Заключением Открытой лицензии Пользователь подтверждает, что все прогнозируемые и непрогнозируемые риски, включая риски возможного причинения убытков Пользователю и/или третьим лицам, связанные с использованием Программы, Пользователь в полном объеме принимает на себя с момента заключения Открытой лицензии.

5.3 Правообладатель не несет ответственности за последствия использования и/или полной или частичной невозможности использования Программы, за стабильность функционирования Программы, Устройств Пользователя, иного оборудования Пользователя или третьих лиц, за безопасность при использовании Программы, в том числе за информационную безопасность, за стабильность и непрерывность какого-либо основанного на Программе процесса, а равно за убытки Пользователя и/или третьих лиц, наступившие в связи с использованием Программы, в том числе в связи со сбоями в работе Программы.

5.4 Пользователь принимает на себя все риски, следующие из неправомерного использования Пользователем Программы, в том числе из использования Программы с нарушением законодательства Российской Федерации и/или условий Открытой лицензии, и самостоятельно несет всю ответственность за такое использование в полном объеме.

5.5 В случае если к Правообладателю будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц в связи с нарушением их прав в результате использования Пользователем Программы, Пользователь обязуется возместить Правообладателю в полном объёме все выплаченные Правообладателем в связи с предъявленными претензиями (требованиями, исками) третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные и досудебные издержки Правообладателя и иные убытки Правообладателя.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1 Заключением Открытой лицензии Пользователь подтверждает свою осведомленность и свое полное и безусловное согласие с осуществлением некоторыми факультативными (отключаемыми) функциями и сервисами Программы до момента их отключения Пользователем сбора, обработки и направления Правообладателю на условиях анонимности, то есть без сообщения данных о личности Пользователя, информации об Устройстве Пользователя и об использовании Пользователем Программы для целей обработки, в том числе автоматизированной, Правообладателем. В частности:

6.1.1 функция автоматической отправки статистики Программы при ее активации в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя с целью совершенствования Программы и предоставляемых Пользователю сервисов направляет Правообладателю информацию об отображаемом Программой сайте в сети Интернет, об отдельных интернет-страницах, их содержании (контенте) и загружаемых файлах;

6.1.2 сервис «Геопозиционирование» и иные сервисы Программы, связанные с определением местоположения Устройства Пользователя, при их активации в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя направляют Правообладателю сведения об уникальном сетевом адресе (IP-адресе) Устройства Пользователя в сети Интернет, а также сведения о доступных Устройству Пользователя Wi-Fi сетях с целью определения местоположения Устройства Пользователя;

6.1.3 сервисы, предлагающие Пользователю варианты введения URL-адресов и/или поисковых запросов в адресную строку Программы при их активации в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя направляют Правообладателю сведения о вводимых Пользователем в адресную строку Программы знаках, а также сведения об избранных Пользователем предложенных Программой вариантах введения URL-адресов и/или поисковых запросов с целью совершенствования и повышения качества предоставляемого Пользователю сервиса;

6.1.4 функция «Синхронизация» при ее активации в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя направляет Правообладателю следующие данные: настройки Программы, информация о дополнениях, расширениях, темах оформления, надстройках, плагинах и сервисах, внесенных в Программу Пользователем в рамках функционала Программы, о паролях, закладках и истории посещения интернет-страниц. Указанные данные передаются Правообладателю для целей унификации индивидуальных настроек Программы для конкретного Пользователя в разных версиях и копиях Программы, при этом такие данные хранятся до их удаления Пользователем.

6.2 Заключением Открытой лицензии Пользователь подтверждает свою осведомленность и свое полное и безусловное согласие с тем, что Программа при ее использовании Пользователем в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя направляет Правообладателю на условиях анонимности, то есть без сообщения данных о личности Пользователя, данные о типе операционной системы Устройства Пользователя, о версии используемой Пользователем Программы, о статистике использования Пользователем функций Программы, иные данные технического характера.

6.3 Заключением Открытой лицензии Пользователь подтверждает свою осведомленность о наличии функционала Программы, предусматривающего возможность загрузки и инсталляции обновлений Программы, включая установку полностью новой версии Программы, в автоматическом (фоновом) режиме без дополнительного уведомления Пользователя, при этом Пользователь выражает свое полное и безусловное согласие с загрузкой и инсталляцией таких обновлений.

6.4 Все данные об Устройстве Пользователя и об использовании Пользователем Программы, передаваемые в соответствии с Открытой лицензией, сохраняются и обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности, с положениями которой Пользователь может ознакомиться по адресу: _______________.

6.5 Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку всех или части данных, указанных в пункте 6.1. (включая подпункты 6.1.1. - 6.1.3.) настоящего документа, в любой момент по своему усмотрению путем отключения соответствующих функций и/или сервисов Программы. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку данных, указанных в пункте 6.1.4. настоящего документа, в любой момент по своему усмотрению путем отключения соответствующей функции Программы и удаления сохраненных в период действия функции данных.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Программа базируется на программном обеспечении Chromium, использование которого осуществляется на условиях BSD License, текст которой содержится в Приложении к Открытой лицензии, а также размещен по адресу: http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/LICENSE.

7.2. Применимым правом по Открытой лицензии является право Российской Федерации.

7.3. В случае возникновения споров из отношений в рамках Открытой лицензии, такие споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя, если процессуальным законодательством Российской Федерации для отдельного спора не будет предусмотрена исключительная подсудность.

7.4. Открытая лицензия составлена на русском языке. В информационных целях Правообладатель вправе разместить на сайте в сети Интернет www.sputnik.ru или иным образом довести до сведения действующих или потенциальных Пользователей текст Открытой лицензии на ином языке народов мира, однако в случае расхождений версия Открытой лицензии на русском языке имеет преимущественную силу по отношению к версии Открытой лицензии на любом ином языке.

Приложение.

Лицензия на использование программного обеспечения Chromium.



Copyright 2014 The Chromium Authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.